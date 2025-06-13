В Украину вернули еще 1200 тел погибших военных

1200 тел погибших украинских защитников репатриированы в Украину. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

«В результате мероприятий по репатриации тела 1200 погибших были возвращены в Украину. По данным российской стороны, тела принадлежат гражданам Украины, в частности военнослужащим. Репатриация произошла в соответствии с договоренностями в Стамбуле", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД проведут необходимые экспертизы и опознание тел репатриантов.

Координационный штаб выразил благодарность за содействие Международному комитету Красного Креста.

Кроме того, особая благодарность выражена личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет транспортировку репатриантов в отдельные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе Министерства внутренних дел и судебно-медицинскую экспертизу в системе Министерства здравоохранения.