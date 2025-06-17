Последнее обновление: 17.06.2025 17:35

Россия ночью запустила по Украине более 440 дронов и 32 ракеты

В ночь на 17 июня Россия запустила по Украине более 440 дронов и 32 ракеты. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, это был один из самых страшных ударов по Киеву. Также ночью были атакованы Одесса, Запорожье, Черниговская, Житомирская, Кировоградская, Николаевская и Киевская области.

Сейчас в Киеве пытаются достать людей из-под завалов жилого дома, пока их количество неизвестно, отметил президент.

"В общей сложности повреждены дома в восьми районах Киева. До сих пор продолжаются работы после удара по Одессе, спасатели работают на всех местах прилетов. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, известно о 75 раненых людях. По состоянию на данный момент 15 погибших людей", – сообщил Зеленский.

Президент добавил, что "такие атаки являются терроризмом, и весь мир, США и Европа должны отреагировать так, как цивилизованное общество реагирует на террористов".

Ранее по теме


<Май 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование