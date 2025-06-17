РФ ночью массированно атаковала Киев дронами, крылатыми ракетами и баллистикой

В ночь на 17 июня Россия применила против Киева и окрестностей столицы 175 дронов, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические ракеты. Об этом сообщил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Больше всего жилья и имущества в результате атаки уничтожено в Соломенском и Дарницком районах.

Как отметил Ткаченко, характер повреждений – прямой наводкой на жилую застройку.

В результате атаки погибли 14 людей. В настоящее время известно о 44 пострадавших (вероятно, речь идет о госпитализированных, так как мэр Киева Виталий Кличко уточнял, что всего 55 пострадавших, а в больницах – более 40 из них).

В Соломенском районе разрушен подъезд жилого дома, где было 30 квартир. Поисково-спасательные работы продолжаются. Еще в одном доме произошел пожар. Также повреждено общежитие университета.

В Дарницком районе повреждены несколько квартир в многоэтажке в результате пожара, выбиты окна в детском саду. Повреждены вагоны поезда "Дарница – Львов".

В Шевченковском районе зафиксирован пожар на верхних этажах жилого дома и повреждено общежитие, выбиты окна в соседних домах.