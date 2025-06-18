Россия ночью запустила по Украине 58 дронов

В ночь на 18 июня Россия атаковала Украину 58 дронами из которых удалось обезвредить 30 беспилотников. Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

Атака последовала из направлений российских городов Курск и Приморско-Ахтарск и Чауды в аннексированном Крыму.

Основные направления удара – Донецкая, Днепропетровская области и Запорожье.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежено 30 "шахедов" и дронов других типов на востоке и севере страны. Из них были сбиты 12, а еще 18 – локационно потеряны/подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения в девяти локациях.

В Днепропетровской области РФ ночью и под утро нанесла удары беспилотниками по Синельниковскому району, сообщил председатель областной военной администрации Сергей Лысак. По его данным, в Васильковской общине возник пожар, был задет газопровод. В Маломихайловской общине есть повреждения на территории транспортного предприятия.

Погибших и пострадавших нет. Силы ПВО уничтожили пять дронов в регионе.

В Запорожье девять многоквартирных домов и шесть нежилых построек повреждены в результате ночного налета БпЛА, сообщил председатель ОВА Иван Федоров.

Между тем в Киеве из-под завалов многоэтажки достали еще семь тел. Таким образом, на данный момент в результате российских обстрелов 17 июня в столице погибли 22 человека, 134 – пострадали.