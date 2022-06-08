Более тысячи пленных из "Азовстали" отправили в Россию - росСМИ

Более тысячи украинских военнопленных из захваченного войсками РФ завода "Азовсталь" в Мариуполе доставлено в Россию для "проведения следственных действий", сообщило российское агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах РФ.

Согласно информации, сейчас с защитниками "Азовстали" "плотно работают правоохранительные органы".

Как сообщается, более ста человек могут находиться в Москве, в частности "иностранцы которые сдались в Мариуполе". Кроме того, в ближайшее время в Россию "после проведения очных ставок" планируют отправить еще часть украинских военнопленных, добавил источник. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, защитники "Азовстали" героически держали оборону около двух месяцев, отвлекая на себя силы противника и не давая ему двигаться на другие направления. Российские оккупанты уничтожали "Азовсталь", выпуская по территории комбината ракеты и сбрасывая бомбы, стреляя из артиллерии и танков, при этом проводя наземные атаки и штурмы.

СМИ сообщили, что из "Азовстали" было эвакуировано всего около 1,7 тыс. защитников.