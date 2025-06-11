Узбекистан обвинил российский ОМОН в грубом обращении с мигрантами

Посольство Узбекистана в России направило ноту в Министерство иностранных дел РФ с просьбой прокомментировать жесткий рейд московского ОМОНа в общежитии для мигрантов и дать правовую оценку действиям силовиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь узбекского дипломатического ведомства Ахрор Бурханов.

По словам чиновника, инцидент в Москве обсуждался на ежемесячной встрече сотрудников МИД Узбекистана с российскими коллегами, прошедшей 10 июня. Представители министерства выразили обеспокоенность случаями несанкционированных обысков и грубого обращения с гражданами республики на территории РФ.

«Мы обратили внимание на то, что подобные ситуации абсолютно несовместимы с дружественными отношениями между нашими странами и необходимы конкретные меры по их предотвращению», - говорится в сообщении пресс-службы МИДа.

Бурханов подчеркнул, что Узбекистан считает защиту прав и интересов соотечественников, проживающих и находящихся временно за рубежом, своей приоритетной задачей. В этой связи дипломаты призвали российских коллег обеспечить соблюдение международного права и прав человека в отношении иностранцев.

Кроме того, прозвучал призыв к соответствующим ведомствам РФ уважительно относиться к гражданам Узбекистана, не унижать их честь и достоинство.

В МИДе центральноазиатской республики отметили, что контролируют данный вопрос и продолжают принимать меры в случае необходимости. Чиновники добавили, что и посольство Узбекистана в Москве ведет диалог с российской стороной по актуальным проблемам, используя дипломатические каналы.

Ранее представительство узбекского Агентства по внешней трудовой миграции в РФ сообщило, что 8 и 9 июня силовики устроил проверки мигрантов, в том числе граждан республики в разных местах Москвы, к ним была применена физическая сила.