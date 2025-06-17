ЕЭК обнулила пошлины на отдельные виды комплектующих для ручных электроинструментов

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение об установлении нулевых ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС от таможенной стоимости в отношении отдельных видов комплектующих для производства ручных электроинструментов (коды 8483 40 230 2, 8536 50 800 2 и 8545 20 000 1 ТН ВЭД ЕАЭС).

Как сообщает ЕЭК, временное обнуление пошлин будет действовать по 31 декабря 2029 года.

«Мера таможенно-тарифного регулирования направлена на повышение конкурентоспособности ручных электроинструментов, произведенных предприятиями стран Евразийского экономического союза, снижение себестоимости такого производства, загрузку имеющихся производственных мощностей, увеличение объемов выпускаемой продукции и расширение ее ассортимента, а также создание благоприятных условий для инвестиций в отрасль», – отметил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

При этом он подчеркнул, что комплектующие для ручных электроинструментов необходимых типоразмеров в ЕАЭС не производятся.

Нулевые ставки пошлин в отношении указанных товаров применялись с 5 июня 2020 года по 30 июня 2023 года включительно. Это способствовало увеличению производственных мощностей по изготовлению электроинструментов в странах ЕАЭС и повышению доли отечественной продукции на внутреннем рынке.