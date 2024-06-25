ЕАЭС на три года обнулит ввозную таможенную пошлину на кокосовую стружку

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение обнулить ввозную таможенную пошлину на высушенные кокосовые орехи (кокосовую стружку, код 0801 11 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) сроком по 31 июля 2027 года включительно.

Как отмечает ЕЭК, решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Действующая ставка ввозной таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС в отношении кокосовой стружки составляет 3%.

"Мера таможенно-тарифного регулирования направлена на снижение себестоимости, а также развитие экспорта кондитерской продукции из стран Евразийского экономического союза и повышение ее конкурентоспособности на зарубежных рынках", - прокомментировал решение комиссии министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Потребность в кокосовой стружке в ЕАЭС полностью обеспечивается за счет импортных поставок. В ЕЭК отметили, что основным потребителем кокосовой стружки выступает кондитерская отрасль, порядка 20% объема ввозимой стружки потребляется другими отраслями (парфюмерия, косметика, фармацевтика).

Ранее ЕЭК уже вводила нулевую ставку импортной пошлины в отношении кокосовой стружки: она действовала с 22 ноября 2020 г. по 31 декабря 2023 г.