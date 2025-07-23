Япония и ЕС создают Альянс конкурентоспособности для совместного противостояния вызовам

Япония и Европейский союз договорились о создании нового Альянса по конкурентоспособности. Об этом заявил премьер-министр Японии Сигэру Исиба в заявлении для прессы по итогам переговоров с президентами Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и Европейского совета Антониу Коштой.

Рассказывая об основных направлениях деятельности альянса, глава ЕК отметила, что их три. Во-первых, это увеличение двусторонней торговли между Европой и Японией, строящейся на фундаменте Соглашения об экономическом партнерстве.

"За последние шесть лет торговля между нашими экономиками выросла более чем на 20%, но это только начало. Теперь мы должны полностью реализовать соглашение во всех областях, таких как государственные закупки, санитарные и фитосанитарные стандарты и другие, чтобы мы могли раскрыть весь потенциал", - отметила она.

По ее словам, достигнута договоренность упростить правила, где это возможно, чтобы облегчить жизнь бизнесу и дальше способствовать взаимным инвестиционным возможностям.

Второе – это укрепление экономической безопасности. По словам фон дер Ляйен, Япония лидер в этом. "Мы повышаем уровень нашего экономического диалога для руководства сотрудничеством по созданию надежных цепочек поставок, особенно для сырья и аккумуляторов. Это включает также интенсификацию циркулярной экономики, обеспечение рамок для совместных исследований и более сильную защиту критической инфраструктуры, физической и кибернетической. Мы также вместе будем противодействовать экономическому принуждению и несправедливой торговой практике", - заявила она.

И наконец, совместная работа над инновациями, зеленым и цифровым переходом. По словам главы ЕК, продолжаются переговоры о присоединении Японии к исследовательской и инновационной программе Horizon Europe. Помимо прочего, в нее входит работа по созданию подводной кабельной связи, в том числе в Арктике.

Фон дер Ляйен отметила, что в будущем году также будет запущен первый диалог ЕС-Япония по оборонной промышленности.

"Вместе мы можем уменьшить зависимости и построить более сильные оборонные экосистемы, потому что это основано на взаимном доверии", - заявила она.