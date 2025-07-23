Нидерланды создадут "чрезвычайный резерв" газа с 2026 года

В Нидерландах с 2026 года хотят создать "чрезвычайный резерв" газа. Государственная энергетическая компания EBN BV уже начала закачку на одном из объектов, а правительство работает над законодательными предложениями по резерву. Об этом пишет Bloomberg.

Несколько членов ЕС, включая Италию, Австрию и Польшу, имеют стратегический газовый резерв, тогда как Германия изучает вопрос о его необходимости.

Зависимость Нидерландов от импорта резко возросла в последние годы на фоне падения внутреннего производства. Оператор сети Nederlandse Gasunie NV призвал к созданию резервного запаса на случай "длительных перебоев с поставками газа".

Сейчас нидерландские хранилища заполнены чуть более чем на 50%, что является самым низким показателем для этого времени года с 2021-го, а самое большое хранилище Бергермеер заполнено примерно на 64%.

Представитель Министерства климатической политики и "зеленого" роста Тим ван Дейк уверен, что стране удастся обеспечить достаточные запасы газа – к ноябрю ПХГ будут заполнены на 80%.

Трейдеры следят за запасами газа в Нидерландах, поскольку они отстают от таких стран, как Франция, Италия и Австрия. Нидерланды являются относительно небольшим потребителем энергии, но ключевым торговым хабом, где торгуется эталонный газ Европы.