Нидерланды закроют крупнейшее в Европе газовое месторождение

Нидерланды не будут продолжать разрабатывать газовое месторождение в Гронингене из-за вызванных им землетрясений, которые затронули жителей этого района, заявил премьер Марк Рютте.

Гронинген - одно из крупнейших газовых месторождений в мире и крупнейшее в Европе. Оно потенциально могло бы заменить поставки газа из России.

Гигантское газовое месторождение в Нидерландах когда-то производило более 40 миллиардов кубометров газа в год, что эквивалентно 10% потребления ЕС.

Первые небольшие подземные толчки Гронинген зафиксировал в 1986 году. С тех пор их произошли сотни других. Хотя большинство из них возможно обнаружить только по специальным приборам, в 2012 году в провинции произошло землетрясение магнитудой 3,6, что привело к тысячам исков о возмещении материального ущерба.

Начиная с 2014 года, правительство Нидерландов установило все более строгие ограничения на добычу из месторождения, и добыча упала с 54 миллиардов кубических метров в 2013 году до ожидаемых 4,5 миллиардов кубических метров в этом году.

Рютте сказал журналистам, что не хочет продолжать разработку газового месторождения Гронинген, но добавил, что на встрече в Праге лидеры ЕС пришли к единому мнению, что "мы должны снизить цены на газ" перед обсуждением энергетического кризиса в пятницу.

Что касается Нидерландов, Рютте сказал, что счета будут снижены "за счет ограничения цен для отдельных домохозяйств до определенного количества регулярного использования газа и электричества".