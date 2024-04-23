Байден сообщил о выделении $7 млрд на развитие солнечной энергетики

Президент США Джо Байден в честь дня Земли объявил о выделении грантов в размере $7 млрд на проекты, связанные с использованием солнечной энергии для обслуживания более 900 тыс. домохозяйств в районах с низким и средним уровнями дохода.

"Изменение климата представляет реальную угрозу человечеству. В день Земли и каждый день мы по-прежнему привержены самой активной борьбе с изменением климата", - подчеркнул Байден в соцсети X.

"В день Земли я призываю всех американцев задуматься о необходимости защиты нашей драгоценной Земли и прислушаться к призыву бороться с изменением климата, одновременно развивая экономику и создавая более здоровое, безопасное и справедливое будущее для всех", - добавил Байден.