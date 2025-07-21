Польша и Канада объединяют усилия по строительству малых ядерных реакторов SMR

Польская компания Orlen Synthos Green Energy и канадская энергетическая компания Ontario Power Generation подписали в Варшаве письмо о намерениях, усиливающее сотрудничество в области малых модульных реакторов (SMR) типа BWRX-300, разработанных GE Hitachi.

Документ подтверждает их готовность к дальнейшему сотрудничеству и обмену опытом.

Первый в мире реактор BWRX-300 будет построен в Канаде. Польша станет второй страной, которая внедрит эту технологию, и первой в Европе.

Как отметил вице-президент OSGE Бартош Фиялковски, для Польши крайне важно использовать знания и опыт Канады.

«Это бесценные знания, которые позволят нам избежать повторения чужих ошибок. Если мы хотим быть вторыми в мире и первыми в Европе с этой технологией, мы должны использовать все доступные данные, если есть такая возможность. Такова, в частности, идея этого расширенного документа о сотрудничестве между нами; прежде были только заверения, что мы добросовестно будем сотрудничать. На данный момент мы находимся на стадии укрепления этого сотрудничества», - сказал Бартош Фиялковски, которого цитируют польские СМИ.

Согласно планам OSGE, первый блок SMR в Польше может быть построен уже в начале 2030-х годов. Компания рассчитывает получить разрешение на строительство от польского регулятора не позднее 2028 года. Строительство одного блока должно занять не более 36 месяцев.

Первые два реактора в Польше планируется разместить во Влоцлавке, на территории завода Anwil, входящего в Группу Orlen.