Последнее обновление: 06.05.2024 17:13

Верхняя палата одобрила поправки в соглашение с РФ о строительстве БелАЭС

Верхняя палата парламента РБ одобрила поправки в соглашение с РФ о сотрудничестве в строительстве на территории Беларуси атомной электростанции от 15 марта 2011 года.

Поправками предусмотрен перенос срока ввода в эксплуатацию второго энергоблока Белорусской АЭС с 2022 на 2023 год; определяется порядок формирования цены на ядерное топливо и условия его поставки; предусматривается возможность установления гарантийного срока на отдельное оборудование БелАЭС на период более двух лет с закреплением конкретных сроков в контрактах.

Ранее по теме


<Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование