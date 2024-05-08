Словакия ищет замену российскому газу

Словацкие чиновники во время визита в Азербайджан обсуждали в том числе покупку энергоресурсов, что позволило бы Братиславе получить альтернативу российскому газу, транзит которого через территорию Украины прекратится с завершением действия соглашения с "Газпромом".

Премьера Роберта Фицо в поездке сопровождали министр экономики Дениса Сакова и министр иностранных дел Юрай Бланар, а также несколько бизнесменов. Братислава и Баку обсуждали углубление сотрудничества в нескольких сферах, в том числе в энергетике.

"Сейчас Азербайджан экспортирует газ в восемь стран. Надеюсь, Словакия станет девятой", – заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на брифинге после встречи.

Министр Сакова отметила, что Словакия "приложит все усилия для импорта газа из Азербайджана в Словакию, чтобы мы могли диверсифицировать поставки и отказаться от российского газа".

Как известно, Словакия – одна из стран ЕС, которые продолжают получать российский газ транзитом через украинскую ГТС. С завершением 2024 года подходит к концу действие российско-украинского соглашения о транзите, Украина исключает его продление.

Ранее Фицо заявлял, что якобы существует возможность продления соглашения, что обеспечит транзит газа и в дальнейшем, но в Киеве его слова опровергли.