Последнее обновление: 01.10.2024 16:15

Гендиректор МАГАТЭ посетит БелАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Белорусскую АЭС в Островце и проведет в Минске переговоры. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сегодня совершит визит в Беларусь для проведения встреч на высоком уровне в столице страны Минске, а также посещения атомной электростанции в Островце", - говорится в сообщении агентства в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно информации, на площадке БелАЭС Гросси и его команда "оценят ситуацию" спустя четыре года после подключения станции к сети, а также ход выполнения выводов обзора эксплуатационной безопасности агентства от 2021 года.

В документе эксперты организации призвали белорусскую сторону усилить контроль за профилактикой пожаров и ужесточить надзор за хранением опасных веществ.

Визит "проходит в то время, когда МАГАТЭ уделяет особое внимание обеспечению ядерной безопасности в регионе".



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