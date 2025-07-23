Возобновляемая энергетика достигла переломного момента и станет еще дешевле

Мировой переход на возобновляемые источники энергии достиг "переломного момента", и такие источники, как солнечная и ветровая энергия, будут становиться все более дешевыми и распространенными. Об этом говорится в двух новых опубликованных докладах ООН.

Согласно докладу "Воспользоваться моментом возможностей", подготовленному несколькими агентствами ООН, в 2024 году 74% прироста производства электроэнергии в мире пришлось на солнечную, ветровую и другие экологически чистые источники. При этом 92,5% всей новой установленной мощности в прошлом году обеспечили именно возобновляемые источники.

Также зафиксирован значительный рост продаж электромобилей - с 500 тысяч в 2015 году до более чем 17 миллионов в 2024 году.

Согласно отдельному отчету Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), в 2024 году тремя самыми дешевыми источниками электроэнергии в мире стали: наземная ветроэнергетика, солнечные панели и новая гидроэнергетика. Солнечная энергия стала дешевле ископаемого топлива на 41%, а ветровая - на 53%.

"Эпоха ископаемого топлива подходит к концу. Мы на рассвете новой энергетической эпохи, когда дешевая, чистая и доступная энергия открывает миру путь к экономическому процветанию", - заявил Антониу Гутерриш, выступая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

По его словам, в прошлом году инвестиции в зеленую энергетику составили $2 трлн - это примерно на $800 млрд больше, чем было вложено в ископаемое топливо.

При этом, несмотря на бурный рост сектора ВИЭ, ископаемое топливо все еще получает почти в 9 раз больше государственных субсидий. В 2023 году субсидии на ископаемое топливо в мире достигли $620 млрд, тогда как на возобновляемую энергетику было направлено лишь $70 млрд.