Сенат США проголосовал за запрет на импорт российского урана

Сенат США поддержал запрет на импорт российского обогащенного урана — закон об этом был принят единогласно и теперь должен отправиться на подпись президенту Джо Байдену.

Палата представителей одобрила этот законопроект еще в декабре прошлого года. Согласно закону, импорт российского обогащенного урана в США прекращается через 90 дней после вступления документа в силу.

Согласно американским статистическим данным, на которые ссылается агентство Reuters, в 2022 году атомные электростанции США импортировали из России около 12% своего обогащенного урана.

Однако Bloomberg пишет, что около 90 американских атомных реакторов получали почти 25% урана из России, что делало ее первым по объемам иностранным поставщиком этого материала в США.

По сведениям, на которые ссылается комитет Сената США по энергетическим ресурсам, продажа урана в США ежегодно приносила России около 1 млрд долларов.

В пояснительной записке к законопроекту о запрете импорта, которую подготовил Белый дом, было сказано, что закон является «приоритетом с точки зрения национальной безопасности».

«Зависимость от российских источников урана создает риск для американской экономики и гражданской ядерной индустрии, которая подверглась дополнительному напряжению из-за российской войны в Украине», — заявила администрация президента США.