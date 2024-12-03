Первый энергоблок БелАЭС вывели в планово-предупредительный ремонт

Первый энергоблок Белорусской АЭС 3 декабря 2024 года вывели в третий планово-предупредительный ремонт. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

В сообщении говорится, что такие работы проводятся на каждом энергоблоке АЭС ежегодно "для перегрузки ядерного топлива в реакторной установке и поддержания безопасности и надежности оборудования и технологических систем на самом высоком уровне".

Специалисты выполнят плановое техническое обслуживание, диагностику, дефектацию и ремонт оборудования и технологических систем, в том числе контроль состояния основного металла и сварных соединений оборудования и трубопроводов.

"Важной частью предстоящих работ станет замена отработавшего ядерного топлива на свежее — в активную зону реактора будет загружено около 25% тепловыделяющих сборок со свежим ядерным топливом", - информирует предприятие.

Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. С момента его включения в объединенную энергосистему (3 ноября 2020 года) блоком выработано 27,5 кВтч электроэнергии.