"Большой красивый" закон к 2034 году увеличит дефицит бюджета США

"Большой красивый" закон, подписанный 4 июля, увеличит дефицит бюджета США на $3,39 трлн в период с 2025 по 2034 год. Об этом говорится в опубликованном в понедельник Бюджетным управлением Конгресса США докладе.

Последняя оценка управления выше, чем сделанная в конце июня ($3,25 трлн), незадолго до принятия законопроекта Конгрессом.

Как отмечается в докладе, рост дефицита связан с сокращением прямых расходов на $1,1 трлн и снижением доходов бюджета на $4,5 трлн.

Закон о налогах и бюджете отражает политическую повестку президента США Дональда Трампа, включая снижение налогов, увеличение финансирования военных расходов и охраны границ.

Закон вызывает ожесточенные споры среди законодателей и граждан США, представляющих разные политические партии и относящихся к разным группам с точки зрения доходов.

Его масштабное влияние на бюджетный дефицит США в ближайшие годы вызвало обеспокоенность как внутри страны, так и за ее пределами.

Ожидается, что закон приведет к увеличению объема заимствований США на $4,1 трлн с учетом процентов, заявила Майя МакГиннис, председатель Комитета по ответственному федеральному бюджету.

По состоянию на середину 2025 года государственный долг США превышает $36,2 трлн, а отношение долга к ВВП превысило уровень времен Второй мировой войны.