Инвестиции в основной капитал в Минске за январь-июнь составили 5,0 млрд рублей

В Минске за январь-июнь 2025 года использовано 5013,3 млн рублей инвестиций в основной капитал.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, технологическая структура инвестиций в основной капитал выглядит следующим образом: строительно-монтажные работы – 47,3%, машины, оборудование, транспортные средства – 39,8%, объекты интеллектуальной собственности – 8,7%, прочие работы и затраты – 4,2%.

Что касается форм собственности, то частные инвестиции составили 42,7%, государственные – 40,9%, иностранные – 16,4%.

При этом в общем объеме инвестиций средства консолидированного бюджета составили 26,5%, собственные средства организаций – 48,2%, заемные средства других организаций – 0,2%, иностранные инвестиции (без кредитов и займов иностранных банков) – 1,8%, кредиты и займы банков – 8,9%, средства населения – 8,2%, внебюджетных фондов – 0,7%, прочие источники финансирования – 5,5%.

По видам экономической деятельности основная доля приходится на инвестиции в недвижимость, включая жилищное строительство - 26,3%. Далее идут обрабатывающая промышленность – 14,1%, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность – 7,9%, водоснабжение, сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений— 7,2%, здравоохранение и социальные услуги– 6,2%.

Доля столицы в республиканском объеме инвестиций составила 21,2%.