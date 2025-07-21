В Беларуси инвестиции в основной капитал за январь-июнь увеличились на 31,7%

В Беларуси в январе-июне 2025 года использовано 23,7 млрд рублей инвестиций в основной капитал.

Согласно данным Белстата, это на 5,7 млрд рублей, или на 31,7% больше по сравнению с январем-июнем 2024 года.

При этом доля собственных средств организаций в структуре инвестиций составила 43,6%, консолидированного бюджета – 20,2%, на иностранные инвестиции пришлось 1,9%, кредиты банков — 13,6%, средства населения — 12,7%, внебюджетных фондов – 0,3%, прочие источники – 7,0%.

Технологическая структура инвестиций выглядит следующим образом: строительно-монтажные работы – 48,2%, машины, оборудование, транспортные средства – 38,0%, объекты интеллектуальной собственности – 2,4%, прочие работы и затраты – 11,4%.

Что касается форм собственности, то частные инвестиции составили 55,4%, государственные – 38,4%, иностранные – 6,2%.

Доля Минска в общем объеме инвестиций в январе-июне 2025 года составила 21,1%, Минской области – 25,5%, Брестской — 13%, Гомельской — 13,3%, Гродненской — 9,6%, Витебской — 8,8%, Могилевской — 8,7%.