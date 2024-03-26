ЕЭК до конца февраля 2026 года сохранила нулевую пошлину на ввоз в ЕАЭС отходов и лома титана

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила действие ввозной таможенной пошлины в отношении отходов и лома титана (код 8108 30 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) в размере 0% по 28 февраля 2026 года.

Как сообщает ЕЭК, рассматриваемые товары используются в качестве вторичного сырья при производстве титановой продукции, предназначенной в основном для авиакосмической отрасли, а также энергетики, судостроения и медицины.

«Использование металлургическими предприятиями Евразийского экономического союза отходов и лома титана существенно удешевляет и ускоряет процесс производства титановых полуфабрикатов, а также позволяет нарастить выпуск готовых изделий, – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. – При этом компаниями наших стран используются как отходы собственного производства, так и импортное сырье из третьих стран».

Ставка ввозной таможенной пошлины на отходы и лом титана в ЕАЭС составляет 5% от таможенной стоимости. В 2015-2016 гг. в отношении рассматриваемого товара применялась и с 2021 г. по 31 марта 2024 г. применяется нулевая ставка.