Последнее обновление: 11.06.2025 17:13

Таможенники Беларуси и РФ раскрыли схему «лжетранзита» 30 автобусов

Белорусские и российские таможенники раскрыли схему «лжетранзита» 30 автобусов, в рамках которой на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) были ввезены 30 автобусов.

Как сообщает Государственный таможенный комитет, в организации этой схемы были задействованы граждане Беларуси, России и Казахстана.

Автобусы, следовавшие через белорусско-литовскую границу, по документам должны были доехать до Казахстана, а по факту они доставлялись на территорию России и вовлекались в коммерческую деятельность без уплаты таможенных платежей. Закрытие же доставки в Казахстане осуществлялось фиктивно.

Один из таких автобусов был взят таможенниками на контроль и размещен на охраняемой стояночной территории в Курске, где на него навесили регистрационные знаки РФ и частично демонтировали опознавательные знаки.

После проделанных манипуляций автобус использовали для пассажирских перевозок. В результате все три автобуса были задержаны российскими таможенниками.

В отношении группы лиц таможенными органами Беларуси возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 231 УК Республики Беларусь.

В ходе расследования дела гражданин Беларуси признался в неоднократных фактах такого перемещения автобусов, рассказал о лицах-пособниках, находящихся на территории России и Казахстана.

Белорусские таможенник эту информацию передали коллегам из России.

В настоящее время сотрудники ФТС России, ГТК Беларуси проводят дальнейшие проверки и оперативно-розыскные мероприятия.



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