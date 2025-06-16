Для строительства первой АЭС в Казахстане привлекут экспортное финансирование РФ

Российскую компанию «Росатом» выбрали лидером консорциума, который займется строительством первой атомной электростанции в Казахстане. Об этом сообщило агентство по атомной энергии республики.

Поясняется, что решение в пользу российской компании принято ввиду «наиболее оптимального и выгодного» предложения.

В шорт-лист потенциальных вендоров, помимо «Росатома», вошли China National Nuclear Corporation (Китай), Électricité de France и Korea Hydro & Nuclear Power. Их предложения рассмотрела межведомственная комиссия по вопросам развития атомной отрасли, назвавшая наиболее оптимальным заявку российской компании.

«Далее следуют предложения китайской China National Nuclear Corporation. Предложения французской Électricité de France и корейской «Korea Hydro & Nuclear Power» расположились на третьем месте», - заявили в агентстве.

Кроме того, по «предложению Росатома начата проработка вопроса привлечения государственного экспортного финансирования за счет Российской Федерации». Одновременно агентство продолжит работу с иностранными партнерами по формированию эффективного международного консорциума по строительству первой в Казахстане АЭС.

Данных о потенциальной стоимости и сроках строительства, предложенных Росатомом, в сообщении не приводится.

Как сообщалось, 6 октября 2024 года в Казахстане состоялся референдум о возможности строительства атомной электростанции, в ходе которого эту идею поддержали 71,12% проголосовавших. Явка составила 63,66%. Станцию планируется возводить в поселке Улькен Алматинской области на берегу озера Балхаш.

О необходимости привлечь консорциум иностранных компаний для возведения АЭС ранее говорил президент Касым-Жомарт Токаев. С участниками этого консорциума власти обещали определиться до конца июня текущего года.