Последнее обновление: 10.06.2025 18:00

Украина вернула из российского плена раненых военнослужащих

Из российского плена вернулись раненые военнослужащие ВСУ. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Продолжаем возвращение наших людей, о котором договорились в Стамбуле. Сегодня - первый этап возвращения из российского плена наших тяжелораненых и раненых воинов. Все они нуждаются в немедленной медицинской помощи. Это важный гуманитарный акт", - написал президент Украины в Telegram-канале.

Он уточнил, что речь идет о военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, Государственной погранслужбы Украины и Государственной специальной службы транспорта.

В ближайшее время состоится третий этап обмена пленными, сообщил, в свою очередь, украинский Координационный штаб.

Утверждается, что количество освобожденных военных будет озвучено после завершения всех этапов обмена.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Киев и Москва второй за два дня обменялись военнопленными.

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