НАТО расширяет спутниковое наблюдение для контроля за действиями РФ

НАТО расширяет свои возможности спутникового наблюдения для охвата больших территорий, что позволит отслеживать военные перемещения в Украине и на границах России со странами Восточной Европы. Об этом заявил главнокомандующий сил трансформации НАТО Пьер Вандье в интервью Bloomberg.

По его словам, новый инструмент впервые позволит НАТО наблюдать за "огромными территориями", включая маневры, передвижением войск и действиями на поле боя.

"Сегодня мы не уверены, что россияне остановятся на Украине. Мы сможем им сказать: мы вас видим", – подчеркнул он.

Для реализации инициативы выбран американский поставщик спутниковых снимков Planet Labs.

Новый проект получил название "Smart Indication And Warning Broad Area Detection" (SINBAD). Его цель – осуществлять частый мониторинг больших территорий мира в течение года, с использованием ИИ для фиксации изменений и автоматического формирования предупреждений.

По словам одного из представителей Альянса, с которым пообщалось агентство, эта технология также может использоваться для наблюдения за Арктикой, которая приобретает все больший стратегический вес на фоне усиления интересов России и Китая в регионе.