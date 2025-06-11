В России решили создать собственный мессенджер

Госдума РФ во вторник приняла во втором и третьем чтении поправки, которые предусматривают создание многофункционального сервиса по обмену информацией – "специального российского приложения, которое должно объединить возможности мессенджера и функции государственных сервисов".

Согласно сообщению Госдумы, приложение "предоставит возможность безопасного виртуального общения граждан, государственных и муниципальных органов власти".

Предполагается, что с помощью мессенджера пользователи смогут заверять документы своими электронными подписями прямо в приложение, а также использовать его для подтверждения личности, возраста, прав на льготы, полученного образования вместо бумажных документов.

"С помощью этого приложения можно будет подтвердить свой возраст на кассе супермаркета или даже заселиться в отель, не предъявляя бумажных документов", – рассказывал глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Кроме того, в национальный мессенджер переместятся все "образовательные сервисы и чаты, используемые в настоящее время учебными заведениями всех уровней".

Организацию, которая будет отвечать за запуск и работу мессенджера, определит правительство России.

Госмессенджером может стать сервис Max, разработанный VK. В частности, 4 июня глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что VK уже разработал "полностью российский мессенджер", сопоставимый по техническим характеристикам с зарубежными сервисами и даже превосходящий их в качестве некоторых функций.

Проект Max напоминает китайское приложение WeChat, которое объединяет в себе мессенджер, социальную сеть, поисковик, платежную систему и через который можно, в частности, заказать еду, забронировать билеты, записаться к врачу. WeChat неоднократно обвиняли в цензуре и слежке за пользователями.