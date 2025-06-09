Пассажиропоток на авиалинии Калининград-Минск за год вырос на 13%

Пассажиропоток на авиалинии Калининград-Минск в 2024 году вырос на 13% по сравнению с 2023 годом и на 3% с начала текущего года. Об этом сообщил на встрече с Лукашенко глава региона Алексей Беспрозванных.

"Вчера летели к вам самолетом Калининград-Минск. Рейс полностью заполнен. А это только начало лета. В прошлом году пассажиропоток Калининград-Минск превысил 50 тыс. человек: рост за год на 13%. За 5 месяцев текущего года отмечается рост еще на 3%", - сообщил Беспрозванных, которого цитирует пресс-служба правительства Калининградской области.

Беспрозванных добавил, что обсуждается вопрос возобновления прямого авиасообщения между Калининградом и Брестом.

Кроме того, российский чиновник предложил Лукашенко рассмотреть возможность строительства санатория на площадке будущего курорта "Белая дюна" на побережье Балтийского моря в регионе, который создается в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал".

Беспрозванных признал, что из-за санитарных ограничений в прошлые два года снижались показатели экономического партнерства Беларуси и Калининградской области. При этом, по его словам, потенциал для восстановления прежних объемов торговли у обоих сторон огромный.

"Несмотря на нынешние сложности, Республика Беларусь традиционно входит в первую тройку стран-партнеров Калининградской области. Треть ввозимых к нам белорусских товаров составляет продукция сельского хозяйства. В агропромышленном секторе с белорусскими партнерами сложились прочные связи в части торговли продукцией агропрома, сотрудничества в сфере растениеводства и мелиорации, поставок сельхозтехники "МТЗ" и "Гомсельмаш", - рассказал он.