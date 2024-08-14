Россия обстреляла энергообъекты на севере и юге Украины

Россия 14 августа обстреляла энергообъект "Укрэнерго" в южном регионе. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Обесточивания потребителей не было, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Кроме того, российские БПЛА атаковали энергообъект облэнерго в северном регионе, обесточивались потребители в отдельных районах Черниговской области.

На утро энергопитание всех потребителей восстановлено.

По сообщению Минэнерго, в Харьковской области из-за боевых действий обесточивалась подстанция и бытовые потребители.

В Черниговской во время тревоги обесточивались подстанции, бытовые и промышленные потребители и железная дорога (нарушений движения поездов не было). Из-за обстрела обесточивалось более 19 тысяч абонентов. Питание восстановлено по резервной схеме.

В Донецкой области в результате боевых действий обесточивалась подстанция и одна из шахт. На момент инцидента в шахте находилось 24 человека. Всех эвакуировали на поверхность.

Ночью 14 августа Россия атаковала Житомирскую область дронами-камикадзе: под удар попал один из инфраструктурных объектов, силы ПВО Украины сбили 3 дрона типа Shahed.