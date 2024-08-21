Последнее обновление: 21.08.2024 12:26

Власти Москвы заявили об одной из масштабных атак беспилотников

В ночь на 21 августа Москва подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников: российская ПВО сбила над городом десять дронов. Об этом сообщил в Теlegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки. Силами ПВО Минобороны этой ночью сбито 10 штук. Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время. Продолжаем контролировать ситуацию», - написал он.

По его информации, первые несколько беспилотников были сбиты в городском округе Подольск. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Еще 15 БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО над территорией Брянской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. Кроме этого, еще два беспилотника были уничтожены над Тульской областью, а на западе Ростовской области была сбита ракета. Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.

Между тем Минобороны России сообщило о 45 сбитых дронах.

«Средства ПВО минувшей ночью сбили 45 украинских беспилотников над Московской, Брянской, Белгородской, Калужской и Курской областями. 11 БПЛА уничтожено над территорией Московской области, еще 23 БПЛА уничтожено над Брянской областью, 6 БПЛА уничтожено над территорией Белгородской области, 3 над Калужской областью и 2 — над Курской областью», - говорится в сообщении.

В то же время пожар на складе с дизельным топливом в Ростовской области, начавшийся после атаки украинского беспилотника, не могут потушить уже четвертый день. Как сообщают местные СМИ, вечером 20 августа на нефтебазе взорвалась еще одна цистерна. В Пролетарске объявлена чрезвычайная ситуация.

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