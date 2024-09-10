Ночью в России было неспокойно: сбили 144 беспилотника

Ночью 10 сентября в воздушном пространстве России сбили 144 украинских беспилотных летательных аппарата. Такой информацией поделилась пресс-служба Минобороны РФ.

Утверждается, что дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 144 украинских БПЛА самолетного типа.

В частности, по версии Минобороны РФ, 72 БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, 20 — над Московской областью, 14 — над Курской, 13 — над Тульской, восемь — над Белгородской, семь — над Калужской, пять — над Воронежской, четыре — над Липецкой и один над Орловской областью.