Минобороны РФ отчиталось о сбитии за ночь 47 дронов над пятью регионами

Минобороны РФ отчиталось о сбитии в ночь на среду 47 дронов над пятью регионами.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 47 украинских беспилотных летательных аппарата: 24 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, 5 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, по 2 БПЛА в Курской и Ростовской областях, один в Краснодарском крае и 13 над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении ведомства без подробностей.

Между тем в городе Карачев Брянской области БПЛА прилетели по складу боеприпасов.

Местные паблики пишут, что под ударом оказался 67 арсенал ГРАУ площадью 3,5 кв. км. Жители ближайших районов также сообщают о вторичной детонации.

Кроме того, отмечается, что на складе хранились в том числе и боеприпасы из КНДР и КАБы, частично складировали там под открытым небом.