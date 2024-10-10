Минобороны РФ отчиталось о сбитии за ночь 92 беспилотников

В течение прошедшей ночи на территории России уничтожено 92 украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 92 украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.
Согласно информации, 47 БПЛА были ликвидированы над территорией Краснодарского края, 12 - над территорией Курской области, 9 - над территорией Ростовской, 4 - над территорией Брянской, по два над территориями Белгородской области и Республики Крым, один - над территорией Воронежской области и 15 БПЛА над акваторией Азовского моря.
Между тем глава Адыгеи Мурат Кумпилов утром в четверг фактически подтвердил факт удара украинских беспилотников по военному аэродрому, объявив об эвакуации поселка, который находился при нем.
Кумпилов написал в своем Telegram-канале, что ночью атаке беспилотников подвергся "пригород Майкопа", не упомянув при этом авиабазу.
"Идет организованная эвакуация жителей поселка Родникового. Пункт временного размещения граждан развернут в станице Ханской", - говорится в сообщении.
Поселок Родниковый находится при военном аэродроме.
Ночью и утром Telegram-каналы с обеих сторон публиковали видео со взрывами и дымом в районе этого аэродрома, о взрывах рассказывали и местные жители в нескольких чатах в соцсетях.