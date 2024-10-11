У России обострится нехватка снарядов из-за атак на склады

Россия столкнется с еще большей нехваткой боеприпасов после ударов Вооруженных сил Украины по складам БК в Крыму и на территории РФ. Об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

"Атаки по военным складам РФ, по всей видимости, продолжатся, что еще больше усугубит нехватку российских боеприпасов", - сказал Антс Кивисельг, которого цитируют эстонские медиа

Он считает, что подразделения РФ в Украине получили распоряжение ускорить темп боев, чтобы достичь тактических целей до наступления грязевого сезона. По его словам, россияне попытаются изолировать Курахово и Селидово в Донецкой области от ВСУ, а также укрепить захваченные позиции в Угледарском районе.

Глава эстонской разведки не исключает, что этими действиями на фронте Россия попытается объединить два фронта – в Донецкой и в Запорожской области. Но сейчас, по словам Кивисельга, эстонская разведка не видит того, что у РФ есть ресурсы, чтобы быстро достичь этой цели.

Он также прокомментировал ликвидацию в районе оккупированного Донецка шестерых военных из Северной Кореи. Присутствие северокорейских военных на фронте может означать, что РФ все больше зависит от помощи союзников, в том числе и КНДР.