Последнее обновление: 22.10.2024 16:34

Минобороны РФ отчиталось о 18 сбитых дронах за ночь

За ночь над пятью российскими областями сбиты 18 украинских дронов. Об этом заявило в утренней сводке Министерство обороны России.

Согласно информации, 11 беспилотников были сбиты над Брянской областью, три - над Белгородской, два - над Курской, по одному - над Тульской и Орловской.

Глава Тульской области ночью сообщал об атаке беспилотников на два спиртзавода в 150 км друг от друга. И хотя эти атаки, по его словам, были «пресечены», спиртзаводы все равно пострадали. Минобороны же сообщает лишь об одном дроне, сбитом в Тульской области.

Тамбовская и Воронежская области, чьи главы также рассказали про атаки или предполагаемые атаки дронов, в сводке министерства вообще не упомянуты.

Так, глава Тамбовской области сообщил, что украинские дроны атаковали спиртзавод «Биохим», третий по счету за ночь.

В свою очередь власти Воронежской области сообщили, что беспилотник упал на цех некоего неназванного промышленного предприятия в неназванном районе региона.

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