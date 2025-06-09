Калининград хочет поставлять в Беларусь аккумуляторные батареи для электротранспорта. Об этом заявил журналистам глава Калининградской области России Алексей Беспрозванных после встречи с Лукашенко.

В настоящее время в Калининградской области строится один из крупнейших заводов по производству аккумуляторных батарей для электротранспорта.

"Электрификация транспорта - одно из ключевых направлений сегодня. Мы с министром промышленности (Беларуси - прим.) обсуждали, что президент поставил серьезную задачу по росту электрификации здесь, в Беларуси. Мы готовы предложить свою батарею, чтобы она использовалась в транспорте в Беларуси, и обсудить совместные проекты, связанные с этим", - заявил Беспрозванных.

Он отметил, что регион также приобретает в Беларуси различную технику, в том числе дорожно-строительную, для нужд сельского хозяйства.

Алексей Беспрозванных в рамках визита в Беларусь намерен посетить Белкоммунмаш и МАЗ для обсуждения конкретных предложений по развитию сотрудничества.