Последнее обновление: 09.06.2025 11:19

Итальянская Eni ликвидировала свое представительство в РФ

Итальянская нефтегазовая группа Eni S.p.A. ликвидировала своё представительство в России.

Аккредитация действовавшего с 2000 года в Москве представительства прекращена с 5 июня, сообщается в Государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (РАФП).

Представительство с января текущего года возглавлял казахстанец Нуржан Камалов. Он также является генеральным директором московского ООО "Эни Энергия", которое оказывает услуги по административной поддержке компаниям группы - в последнее время, в частности, Eni Energy Russia B.V. и Eni Trade and Biofuels S.p.A.



<Май 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование