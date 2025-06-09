Ратифицировано соглашение между Беларусью и Россией в сфере регулирования финансового рынка

На заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва принят законопроект "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь, Национальным банком Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и (или) контроля за финансовым рынком".

Как сообщает пресс-служба Палаты представителей, соглашением определяется порядок обмена информацией между надзорными органами Беларуси и России в сфере регулирования финансового рынка, что является необходимым элементом общего финансового рынка.

Согласно заключению Министерства юстиции и Министерства иностранных дел, соглашение не содержит положений, противоречащих Конституции, а также международным обязательствам Республики Беларусь, но устанавливает иные правила, чем те, которые предусмотрены некоторыми законодательными актами. На основании закона "О международных договорах Республики Беларусь" соглашение подлежит ратификации.