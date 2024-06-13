Последнее обновление: 13.06.2024 15:08

Беларусь и РФ подпишут соглашение о надзоре за финрынком

Беларусь и РФ подпишут соглашение о надзоре за финансовым рынком. Об этом говорится в постановлении Совмина № 414 от 11 июня 2024 г.

"Уполномочить министра финансов Селиверстова Юрия Михайловича на проведение переговоров по проекту соглашения между правительством Республики Беларусь, Национальным банком Республики Беларусь и правительством Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и (или) контроля за финансовым рынком", - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом портале.

Министру также разрешено при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера, а также подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

В конце апреля Лукашенко своим указом одобрил проект соглашения. В комментарии его пресс-службы говорилось, что в целях укрепления надежности и обеспечения стабильности финансовых рынков проектом соглашения "закрепляются способы обмена между надзорными органами (Нацбанком Беларуси, Минфином Беларуси и Центробанком России) информацией, полученной в рамках надзора и контроля на финансовых рынках". Предусмотрены также "процедура проведения надзорными органами совместных проверок участников финансового рынка, имеющих трансграничные учреждения, и возможность создания совместных надзорных коллегий".



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