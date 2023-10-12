США возглавят коалицию по подготовке Военно-воздушных сил Украины

Министр обороны США Ллойд Остин после 16-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины анонсировал создание нескольких "коалиций возможностей" для Киева, в частности по подготовке украинских Военно-воздушных сил.

«И я с гордостью объявляю, что Соединенные Штаты снова возьмут на себя инициативу и помогут возглавить коалицию стран, которые работают с Украиной над развитием ее Военно-воздушных сил", – заявил Остин.

"Возглавляя эту коалицию, Соединенные Штаты будут тесно координировать свои действия с Украиной и другими партнерами, сосредотачиваясь на развитии потенциала украинских истребителей F-16", – пояснил он.

Глава Минобороны США сказал, что совместно с США коалицию возглавят Дания и Нидерланды, которые играют ведущую роль в подготовке украинцев на F-16.

Также Остин объявил, что Соединенные Штаты присоединятся к еще нескольким коалициям, которые будут формироваться в ближайшие недели, в частности "к тем, которые будут сосредоточены на противовоздушной обороне, бронетехнике и артиллерии Украины".