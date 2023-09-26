США напомнили Украине о реформах для продолжения военной помощи

Власти США направили Украине и партнерам по Координационной платформе доноров письмо с перечнем реформ, которые Украина должна выполнить для продолжения предоставления ей военной помощи.

Письмо отправлено заместителем советника Белого дома по национальной безопасности по вопросам международной экономики Майком Пайлом премьеру Украины Денису Шмыгалю и Офису президента Украины, сообщают украинские СМИ.

Первый блок документа касается условий для получения помощи от США, некоторые уже фигурировали в тексте меморандума между Украиной и США для укрепления украинской энергетической сферы. В частности, это имплементация регламента REMIT, а также серия шагов, связанных с наблюдательными советами госпредприятий в энергетической сфере, а также ГК "Украинская оборонная промышленность" (Укроборонпром).

Следующие блоки включают подробный перечень реформ по приоритетности внедрения: ближайшие 3 месяца, 3-6 месяцев, один год, 18 месяцев.

В частности они касаются антикоррупционных органов (САП, НАБУ, НАПК), Высшего совета правосудия и в целом судебной ветви власти.

Также приоритетными в течение года указаны изменения в работе Министерства обороны Украины и всех силовых ведомств.

Первое заседание Координационной платформы доноров для поддержки восстановления Украины проводили в режиме видеоконференции в январе 2023 года. На нем присутствовали высокопоставленные чиновники из Украины, ЕС, стран G7, а также международных финансовых учреждений, таких как ЕИБ, ЕБРР, МВФ.