Байден объявил о пакете помощи для Украины на $2,98 млрд.

Президент США Джо Байден в 31-ю годовщину Дня Независимости Украины, 24 августа, объявил о новом, наибольшем пакете военной помощи для Украины на сумму 2,98 млрд. долларов.

«США привержены поддержке народа Украины, который продолжает борьбу за защиту своего суверенитета. В рамках этого обязательства я с гордостью объявляю о нашем наибольшем на сегодняшний день транше помощи в сфере безопасности: около 2,98 миллиарда долларов США на оружие и оборудование, которые будут предоставлены через Инициативу содействия безопасности Украине. Это позволит Украине получить системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы, боеприпасы, беспилотники и радары, чтобы обеспечить продолжение обороны в долгосрочной перспективе», – заявил Байден.

Президент США добавил, что за последние полгода украинцы вдохновили мир своим необычайным мужеством и преданностью свободе, передает Укринформ.

«Они решительно противостояли полномасштабному вторжению россии в Украину. И сегодняшний день – это не только праздник прошлого, но и громкое подтверждение того, что Украина с гордостью будет оставаться суверенным и независимым государством», - добавил он.

Байден также отметил, что знает, что этот День Независимости является горьким для многих украинцев, поскольку тысячи были убиты или ранены, миллионы были вынуждены покинуть свои дома, а многие другие люди стали жертвами российских зверств и нападений.

«Однако шесть месяцев непрекращающихся атак лишь укрепили гордость украинцев за себя, за свою страну и за тридцать один год независимости. Сегодня и каждый день мы стоим рядом с украинским народом, чтобы провозгласить, что тьма, управляющая автократией, не сравнится с пламенем свободы, освещающим души свободных людей повсюду», - подчеркнул глава Белого дома.

24 августа Украина отмечает 31-ю годовщину независимости.