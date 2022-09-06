США готовят план поддержки украинской армии в долгосрочной перспективе

Пентагон готовит детальный анализ и разрабатывает план поддержки украинской армии в среднесрочной и долгосрочной перспективе, в том числе и после окончания войны с Россией.

Как сообщает CNN, эти усилия возглавляет глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, и они будут опираться на миллиарды долларов военной помощи, которую США предоставили Украине после вторжения России.

Оценка США и первоначальные планы могут быть обсуждены во время встречи Милли и министра обороны Ллойда Остина с коллегами из стран-союзников в Германии в четверг.

Анализ и планирование основываются на недавней военной игре, которую США и Украина провели перед текущим контрнаступлением в Херсонской области. Некоторые уроки, извлеченные из этой военной игры, были использованы, сказал один из чиновников.

Анализ также будет включать в себя первоначальное рассмотрение потребностей Украины в модернизированных воздушных силах и вертолетах для поддержки высокомобильных сухопутных сил, сообщили чиновники.

Кроме нынешнего конфликта, который, по мнению США, будет продолжительным, в Пентагоне смотрят, по крайней мере, на следующие пять лет после окончания войны.

Анализ проводится совместно с украинцами, и если одобрит его президент Джо Байден, он может привести к годам будущих продаж оружия и созданию долгосрочной программы военной подготовки США. Он будет представлен Киеву как оценка, но предоставит четкую дорожную карту, которая будет показывать, как США считают, украинцы должны развивать свою армию.

Ожидается, что анализ будет "дан в течение следующего месяца-двух", – сказал высокопоставленный чиновник, подчеркнув, что взгляды Украины будут центральными в последних усилиях.

Первоначальные усилия могут привести к рекомендациям по оружию и подготовке в зависимости от военной стратегии, которую одобрит Украина. В конце концов это может продолжить участие США и их союзников в поддержке Украины на годы вперед из-за долгосрочных многолетних контрактов на вооружение.