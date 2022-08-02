Последнее обновление: 02.08.2022 08:39

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $550 млн.

США предоставят Украине новый пакет помощи безопасности на сумму 550 миллионов долларов, сообщил в понедельник на брифинге в Белом доме координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

По его словам, новый пакет предусматривает передачу Украине большего количества боеприпасов для высокомобильных современных ракетных систем, известных как HIMARS, а также 75 тыс. снарядов для артиллерийских систем калибра 155 мм.

По словам Кирби, это уже будет 17-й пакет помощи безопасности с того момента, как Байден стал президентом. Также Кирби добавил, что в целом на поддержание безопасности Украины уже выделено более 8 млрд долларов.

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