Последнее обновление: 11.12.2023 11:40

Белый дом активизирует усилия в Конгрессе по помощи Украине

Белый дом усилит свое взаимодействие с американскими законодателями, пытаясь заключить двухпартийное соглашение, которое бы предусматривало предоставление военной помощи Украине и Израилю с одновременным усилением безопасности границ США.

Об этом заявил сенатор-демократ Крис Мерфи, ведущий переговорщик от Демократической партии, передает Reuters.

Республиканцы настаивают на том, что дополнительное финансирование для Украины должно сопровождаться серьезными изменениями в сфере безопасности границ США.

Двухпартийная группа сенаторов, которые пытаются найти компромисс, достигла незначительного прогресса менее чем за неделю до того, как Конгресс США уйдет на рождественские каникулы.

"Белый дом собирается быть более активным на этой неделе", – заявил Мерфи. Он сказал, что важно знать, подпишет ли Джо Байден какую-то перспективную сделку.

По словам Мерфи, нынешние требования республиканцев по безопасности границ являются необоснованными, и Республиканская партия "играет в игры с безопасностью мира", связывая военную помощь с мерами безопасности границ США.

В октябре Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой принять решение по запросу на дополнительное финансирование в размере 106 млрд долларов, аргументируя это тем, что оно "способствует нашей национальной безопасности и поддерживает наших союзников и партнеров".

По данным источников, администрация Байдена рассматривает возможность уступок по миграционной политике для того, чтобы обеспечить новую помощь для Украины и Израиля в законопроекте о дополнительном финансировании.

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