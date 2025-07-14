Последнее обновление: 14.07.2025 18:00

Украина и США построят совместный завод по производству спецхимии для боеприпасов

Украинская государственная компания "Украинская оборонная промышленность" и американская D&M Holding Company подписали соглашение о создании совместного предприятия. Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

Соглашение было подписано на Международной конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2025) 11 июля.

Новый завод будет расположен в США и будет специализироваться на производстве специальных химических веществ, которые необходимы для изготовления боеприпасов для украинской армии.

Как отмечают в Укроборонпроме, это важный шаг к преодолению дефицита компонентов, который сейчас испытывает оборонная отрасль Украины.

"Украинская оборонка должна постепенно перейти от масштабных закупок к собственному производству, чтобы удовлетворить насущные потребности. Не менее важно, что предприятие будет работать на безопасной территории", – подчеркнул гендиректор Укроборонпрома Олег Гуляк.

Стратегическое партнерство с США остается ключевым для усиления обороноспособности Украины в условиях войны, отметили в Укроборонпроме.

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