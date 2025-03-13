Последнее обновление: 13.03.2025 18:04

Украинская MilTech-компания получила контракт с армией США

Украинская компания Skiftech заключила контракт с армией США на разработку и поддержку тактических лазерных систем обучения.

Сумма контракта составила более $900 млн, рассчитан на десять лет, пишут украинские СМИ.

Компания разрабатывает тренажеры для военных. Сейчас имеет более 20 продуктов-симуляторов различного вооружения: гранатометов, ПТРК, мин и т.д. Офисы расположены в нескольких городах Украины, а также в Польше, Чехии и США.

Вместе со Skiftech участниками договора с американской армией являются девять компаний: Athena Technologies, Cole Engineering Services, Cubic Defense, General Dynamics Mission Systems, Lockheed Martin, Mettle Ops, Ravenswood Solutions, Saab, Vertex Aerospace.

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