Казахстан возьмет заем у МБРР для подключения сел к интернету

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) предоставит заем рамках проекта ускоренной цифровизации для инклюзивной экономики Казахстана. Соответствующее соглашение ратифицировал Президент Касым-Жомарт Токаев.

Как пояснял ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, проект направлен на быстрое сокращение цифрового неравенства между городом и селом. Цель соглашения — развитие телекоммуникационной инфраструктуры, то есть обеспечение Интернетом домашних хозяйств в сельской местности, а также привлечение частных инвестиций и поддержка малых и средних операторов связи. Общий объем инвестиций составляет около 84 млрд тенге. При этом до 50% капитальных затрат, в рамках проекта, будут субсидированы.

Проект будет реализован в течение трех лет — с 2025 по 2027 годы. За это время охват составит 1123 села, или около 2,3 млн человек. Речь идет о самой качественной, стабильной и безопасной технологии - оптико-волоконных линиях связи, передает Kazinform.

Сам заем берется в японский йенах под 1% вознаграждения.

До начала выплаты долга в 2028 году проект будет полностью реализован. Долг будет выплачиваться до 2035 года.