Последнее обновление: 23.07.2025 15:52

Практически в каждом втором объекте «Табакерка» выявлены нарушения - МАРТ

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) проверило во всех областях страны и Минске торговые объекты «Табакерка», принадлежащие СЗАО «ЭНЕРГО-ОИЛ.

Как сообщает пресс-служба МАРТ, нарушения установлены в 45% объектов, охваченных мониторингом.

В частности, реклама распространялась в виде листовок с нарушением размера шрифта, предусмотренного законодательством.

Кроме того, зафиксирована открытая выкладка нетабачных никотинсодержащих изделий и образцов одноразовых электронных систем курения, с никотиносодержащими жидкостями для них.

В торговых объектах не соблюдался перечень товаров, обязательных к наличию для реализации, установленный режим работы и др.

В результате МАРТ направлены рекомендации об устранении нарушений.

Согласно данным Торгового реестра, в Беларуси указанным обществом открыто порядка 2,0 тыс. розничных торговых объектов.

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